В нескольких районах Екатеринбурга организована «горячая линия» по отоплению

На вопросы горожан будут отвечать главы районов. их заместители по вопросам коммунального хозяйства, а также управляющие компании. Фото: Алексей Кунилов

Сразу несколько районов Екатеринбурга проведут для населения «горячую линию» по запуску отопления. На вопросы горожан будут отвечать главы районов, их заместители по вопросам коммунального хозяйства, а также управляющие компании

Узнать всё про обогрев квартир в Верх-Исетском районе Екатеринбурга можно будет 23 октября с 14:30 до 17:00 по телефонам 371-15-63 и 371-96-18. На вопросы жителей ответит исполняющий обязанности главы администрации Сергей Нырков.

В Орджоникидзевском районе 24 октября с 13:00 до 14:00 пройдёт «Горячая линия» с главой администрации Вячеславом Трапезниковым. На вопросы горожан также будут отвечать представители управляющих компаний и отдела жилищно-коммунального хозяйства. Задать интересующие вопросы можно будет по телефонам: 331-64-00, 331-64-44.

Также 24 октября, с 10:00 до 12:00 аналогичная горячая линия по вопросам теплоснабжения пройдёт в администрации Железнодорожного района. Жители могут задать свои вопросы по телефонам: 378-10-73 и 304-79-56.

Как рассказали «ОГ» в администрации Кировского района, здесь на вопросы горожан, связанные с теплом в домах, 23 октября с 12:00 до 13:00 по телефону 375-09-01 ответит заместитель главы по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Марина Чугункина, а также представители управляющих компаний.

В Чкаловском районе «горячая линия» уже прошла. Он состоялась 10 октября. На вопросы жителей отвечал глава администрации Вячеслав Мишарин. Также в ней ней принимали участие сотрудники профильных подразделений, представители управляющих компаний, правоохранительных и социальных структур.