Евгений Куйвашев в составе российской делегации посетит Латинскую Америку

Накануне нынешнего визита в Латинскую Америку глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провёл в Москве встречи с послами Колумбии и Парагвая. Фото: пресс-служба Минпромторга РФ

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева принять участие в работе российской делегации, которая посетит Латинскую Америку. Об этом сообщает областной департамент информполитки.

В течение ближайших дней Евгений Куйвашев побывает в Мексике, Колумбии и Парагвае. Цель рабочего визита — продвижении продукции заводов Среднего Урала на рынке Латинской Америки. Кроме того, запланирована презентация российской заявки на право проведения в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО — 2025».

— Однозначно, все страны Латинской Америки — очень интересный для нас рынок, — прокомментировал президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. — Это особенно важно для Свердловской области, которая входит в десятку ведущих регионов-экспортёров России и поставляет за рубеж только несырьевую продукцию.