В Нижнем Тагиле ТСЖ выплатило пенсионерке 130 тысяч рублей за обрушение потолка

Несущая деревянная балка обрушилась из-за протечек и гниения кровли. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района через суд обязала ТСЖ выплатить пенсионерке ущерб, причинённый в результате обрушения потолка. Сам инцидент произошёл в марте этого года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В двухкомнатной квартире пенсионерки в двухэтажном доме №11 по улице Цементная обрушилась несущая деревянная балка из-за протечек и гниения кровли. Собственница обратилась в прокуратуру.

- Установлено, что в доме организовано товарищество собственников жилья «Сухоложское». В результате обрушения потолка в квартире отклеились обои, ламинат на полу вздулся, в некоторых местах были обнаружены сколы от удара балки. Согласно независимой оценке, стоимость ущерба составила 125 тыс. руб., однако ТСЖ отказалось добровольно выплатить деньги, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура района направила исковое заявление о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда в Дзержинский районный суд города. Иск был полностью удовлетворён, в пользу пенсионерки взысканы 130 тыс. руб. (в том числе 5 тыс. руб. компенсация морального вреда).

Постановление суда в законную силу не вступило.