В Свердловской области снизилась стоимость подержанных автомобилей

Стоимость легковых автомобилей с пробегом снизилась на 8%, чем год назад. Фото: Алексей Кунилов

Авто.ру проанализировал рынок подержанных машин Свердловской области с июля по сентябрь 2017 года. Стоимость легковых автомобилей с пробегом снизилась на 8%, чем год назад.

Как сообщает портал Авто.ру, средняя стоимость перепродаваемой машины составила 487 тыс. рублей, что меньше на 90 тыс. рублей относительно средней цены по стране. Отмечается, что возраст автомобиля, выставленного на продажу увеличился на год: с 9,5 до 10,5 лет (по России 10,2).

Также автомобильным порталом был составлен ТОП марок, которые пользуются наибольшим спросом (по количеству просмотров телефона продавца в объявлении на Авто.ру). Первой в списке находится Lada, на втором месте в регионе — Toyota, на третьем — Nissan, на четвёртом — Hyundai.

Помимо этого целых пять моделей Lada разместились в рейтинге ТОП-10 моделей чаще всего встречающихся на Авто.ру, который возглавил автомобиль марки Ford Focus, помимо него в список вошли Opel Astra, Daewoo Nexia и Toyota Corolla.

Наибольший интерес свердловчане проявляют к моделям Lada 2114 (доля — 3,4%), Ford Focus (2,8%) и Lada 2170 (2,3%). В ТОП-10 по уровню спроса входят и ещё 5 отечественных моделей.