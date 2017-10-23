Подъезд к Екатеринбургу со стороны Перми перекроют дважды по 20 минут

Ограничения будут действовать в обе стороны с 23:00 до 23:20 и с 23:30 до 23:50. Фото: «Уралуправтодор»

Дорожные рабочие дважды за один вечер перекроют трассу Пермь — Екатеринбург. Ограничения движения транспорта будут краткосрочными.

Как сообщает пресс-служба «Уралуправтодор», движение транспорта на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-242 Пермь - Екатеринбург будет перекрываться поздно вечером 24 октября. В связи с проведением краткосрочных строительно-монтажных работ дорожники перекроют участок дороги на 352 км, перед съездом на объездную Екатеринбурга, если ехать из Перми.

Ограничения будут действовать в обе стороны с 23:00 до 23:20 и с 23:30 до 23:50.