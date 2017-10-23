К приезду Алексея Учителя в Ельцин Центре усилят охрану

Показ фильма «Матильда» и творческая встреча с режиссером Алексеем Учителем. Фото: Александр Зайцев

Алексей Учитель представит фильм «Матильда» в Ельцин Центре. Презентация пройдёт 9 ноября.

Как сообщила пресс-секретарь Ельцин Центра Елена Волкова, во время показа нашумевшей киноленты «Матильда» произойдёт усиление охраны в президентском центре.

Показ фильма и творческая встреча с его создателем Алексеем Учителем пройдёт в начале ноября. Гости мероприятия смогут задать все интересующие их вопросы режиссёру и увидеть картину.

Напомним, что лента «Матильда» стала самой скандальной в России, ещё до выхода в прокат. Общественный резонанс разгорелся между сторонниками и противниками картины.