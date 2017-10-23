Учителя в России будут получать надбавки по новой системе

Создание такой системы в масштабах страны должно положительно отразиться не только на профессиональном росте учителей, но и на их материальном положении. Фото: Александр Зайцев

Учителя в России будут получать дополнительные надбавки и поощрения в рамках реализации Национальной системы учительского роста (НСУР). Об этом сообщила замглавы Минобрнауки РФ Татьяна Синюгина.

Как сообщает ТАСС, до настоящего времени каждый регион использовал свои методы аттестации, оценки квалификации и, соответственно, поощрения талантливых учителей. НСУР призвана привести их к единому стандарту на федеральном уровне.

"Создание такой системы в масштабах страны должно положительно отразиться не только на профессиональном росте учителей, но и на их материальном положении", - отметила Татьяна Синюгина.

С сентября этого года система уже проходит тест-драйв в 13 регионах России. Преподаватели должны будут выполнить диагностическую работу из 20 предметных заданий, три методические задачи и одну профессиональную задачу - проявить свои знания и педагогический опыт в смоделированной ситуации. Также среди квалификационных испытаний - проведение открытого видеоурока, который будут оценивать эксперты регионального и федерального уровня.

Первые итоги будут подведены 20 ноября.