Названы популярные среди россиян направления для путешествий на ноябрьские праздники

Спрос на заграничные туры значительно превышает прошлогодние объёмы. Фото: Павел Ворожцов

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этом году в спросе на ноябрьские праздники традиционно лидируют пляжные направления: Турция, Кипр, ОАЭ, Израиль, Доминикана, Таиланд и Вьетнам. При этом спрос на заграничные туры значительно превышает прошлогодние объёмы.

В этом году россияне отдают предпочтение пляжному безвизовому отдыху или пляжному и экскурсионному отдыху в комбинации с относительно коротким перелётом. Также популярны экскурсионные программы по Чехии и Италии, автобусные туры из Санкт-Петербурга в Эстонию и Латвию. Причинами всплеска спроса на зарубежные направления туроператоры называют относительно стабильную экономическую ситуацию и устойчивый курс рубля.

Отмечается, что спрос на туры по России среди соотечественников сохраняется на прошлогоднем уровне, рост в отдельных компаниях отмечается на уровне 5-7%. Лидером обещает быть Подмосковье, а также - Казань, Санкт-Петербург, Крым, Золотое Кольцо, Краснодарский край, Калининград.