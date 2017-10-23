На Среднем Урале самый дорогой особняк с бассейном продаётся за 150 миллионов рублей

На Среднем Урале составлен рейтинг самых дорогих особняков с бассейнами, выставленных на продажу. Фото: Алексей Кунилов

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Рассказываем о том, во сколько обойдётся красивая жизнь в Свердловской области.

На территории Свердловской области в рейтинге выставленных на продажу самых дорогих домов с бассейнами лидирует особняк за 150 млн рублей. Он расположен на берегу Нижне-Исетского пруда (Уктус, Екатеринбург) и оснащён сразу двумя бассейнами (один — внутри здания, а второй — на улице).

Согласно рейтингу, составленному экспертами портала N1.RU, на втором месте — коттедж с одним бассейном в посёлке Карасьозёрский. Он выставлен на продажу за 110 млн рублей. На третьем месте — комплекс из трёх зданий на Таватуе, имеющий один бассейн. Он продаётся за 90 млн рублей.

— Как правило, такие объекты достаточно долго ждут новых владельцев, — прокомментировала руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.