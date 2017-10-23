Екатеринбуржцы смогут увидеть "Красное знамя над Рейхстагом" и другие работы Евгения Халдея

Выставка «Суд народов» стартует сегодня в Ельцин Центре. Фото: сайт Ельцин Центра

Сегодня, 23 октября, в 18:00 стартует выставка известного советского фотографа Евгения Халдея "Суд народов". Экспозиция расположена в холле кино-конференц-зала президентского центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Как сообщает пресс-служба Ельцин Центра, 20 лет назад снимки были вывезены за пределы страны, в Америку и только после многолетних судебных тяжб дочь Анна Халдей смогла вернуть архив на родину.

Отмечается, что за свою долгую трудовую жизнь Евгений Халдей сделал снимки многих знаменательных событий в истории нашей страны и всего мира. Он запечатлел и Днепрострой, и стахановское движение. Халдей прошёл с фотоаппаратом в руках всю Великую Отечественную войну, от Мурманска до Берлина, также снимал Нюрнбергский военный трибунал – суд народов над фашизмом и главными фашистскими преступниками, притом в качестве доказательств на против фашистов были предъявлены снимки Халдея.

Многие фотографии известны зрителю, как например снимки: водружение флага над Рейхстагом, подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии, Потсдамская конференция. Однако на выставке многие работы будут представлены впервые.

Выставка будет работать с 23 октября по 26 ноября этого года.