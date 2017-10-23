Недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесут подрывники из Магнитогорска

Уничтожать объект будет та же компания, которая взрывала Мукомольный завод. Фото: Алексей Кунилов

В УГМК определились с компанией, которая будет сносить недостроенную телебашню в Екатеринбурге. Уничтожать объект будет та же компания, которая взрывала Мукомольный завод у Макаровского моста.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе УГМК, работы по демонтажу произведёт компания из Магнитогорска АО «Работы взрывные специальные». Подробности сноса одного из неофициальных символов уральской столицы пока не разглашаются. В магнитогорской компании также отказались от каких-либо комментариев относительно предстоящих работ.

О предприятии АО «Работы взрывные специальные» известно, что ранее компания производила в Екатеринбурге работы по демонтажу здания Мукомольного завода, которые велись также по заказу УГМК.

Ранее «ОГ» сообщала , что «непонятное сооружение, не имеющее ничего от телебашни» будет снесено.

Кроме того, о необходимости демонтажа объекта заявил глава региона Евгений Куйвашев. По мнению губернатора, «никто серьёзно не считает такой символ нужным городу».