За все шесть лет "Тест-драйва в Уральском федеральном" одарённые ребята внесли уже целый ряд предложений по улучшению системы образования, и часть из них была успешно реализована. Фото: Александр Исаков

Старшеклассники Екатеринбурга будут сдавать ЕГЭ на специальном тренажёре. Попробовать свои силы за полгода до официального старта экзаменов школьники смогут в рамках проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном».

Как рассказали организаторы, в Сети будет запущен специальный онлайн-тест, максимально приближенный к условиям настоящего ЕГЭ. В него будут включены не только вопросы прошлых лет, но и те, которые могут встретиться выпускникам уже в следующем году.

По мнению специалистов, "симулятор ЕГЭ" поможет справиться с волнением перед неизвестностью и подскажет, изучению каких тем стоит уделить особое внимание. Кроме того, за успешную сдачу "виртуального вступительного экзамена" обещают бонусы.

Чтобы получить доступ к тренажёру, необходимо стать участником "Тест-драйва в Уральском федеральном", подав заявку на testdrive.urfu.ru. Напомним, это мероприятие проходит в УрФУ уже шестой раз - за его ходом следят руководители вузов и крупных компаний со всей страны, подыскивая талантливые кадры среди будущих студентов. За все шесть лет "тест-драйва" одарённые ребята внесли уже ряд предложений по улучшению системы образования, и часть из них была успешно реализована.