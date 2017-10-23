Парапланерист из Екатеринбурга погиб в горах Индии

Николай Рябков был самостоятельным и опытным пилотом - много летал, в том числе в разных странах. Фото: страница Алексея Беззуба в Facebook

Пилот из Екатеринбурга Николай Рябков погиб в горах Индии, разбившись на параплане. По предварительным данным, одной из причин трагедии могла стать нелётная погода.

О случившемся сообщил на своей страничке в Facebook друг пилота Алексей Беззуб. "В четверг 19.10 в Индии на параплане разбился наш друг Николай Рябков. Учились в параллельных группах на президентской программе. Необычайно позитивный человек, всегда было приятно с ним пообщаться, умный, отзывчивый, теперь его с нами нет. Пусть земля тебе, Коля, будет пухом, соболезнования родным", - написал Алексей Беззуб.

По поводу смерти 49-летнего пилота на форумах парапланеристов уже разворачиваются дискуссии. Пользователи пишут, что пейзажи в роковой день были очень красивыми, однако многие не рискнули подниматься в воздух из-за нелётной погоды. При этом отмечается, что Николай Рябков был самостоятельным и опытным пилотом - много летал, в том числе в разных странах.