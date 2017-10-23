Берегите голову: сегодня на землю упадут обломки советского спутника

Место и время падения обломков спутника неизвестны. Фото: Александр Зайцев

Сегодня, 23 октября, ожидается падение не сгоревших в атмосфере Земли обломков советского спутника «Космос-1461». Об этом сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на прогноз американского сервиса, занимающийся отслеживанием полётов космических аппаратов.

Изначально предполагалось, что фрагменты спутника радиоэлектронной разведки должны были упасть на Землю 25 ноября. Позже дату переменили на другой день, а именно на сегодня, однако место и время остались по-прежнему неизвестны.

Помимо этого, 23 октября своё существование может закончить спутник двойного назначения «Молния-1-44».