Свердловские аграрии перевыполнили прошлогодние показатели по сбору овощей и зерновых культур

На Среднем Урале завершилась уборочная кампания.. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале завершилась уборочная кампания. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По словам регионального министра АПК и продовольствия Дмитрия Дегтярёва, нынешний год оказался на редкость удачным для свердловских аграриев: прошлогодние показатели перевыполнены и по овощам, и по зерновым культурам. Валовый сбор зерна достиг 807 тыс. тонн. Напомним, в прошлом году сельхозпредприятия Среднего Урала собрали всего 627 тыс. тонн зерна.

Кроме того, нынче со свердловских полей убрано 232 тыс. тонн картофеля (в 2016-м — 189 тыс. тонн). Урожай капусты, моркови и свёклы превысил 400 тыс. тонн (в 2016-м — 353 тыс. тонн).