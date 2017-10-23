Результаты датчиков на несущих конструкциях моста обрабатываются московскими экспертами. Фото: Владимир Мартьянов

Вчера, 22 октября, Макаровский мост в Екатеринбурге прошёл испытание на прочность. Сначала 10 гружёных самосвалов заехали на него, создав статическую нагрузку, затем транспорт перемещался, а инженеры измеряли последствия динамической нагрузки, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

Испытания проходили до 21:00. Результаты датчиков на несущих конструкциях моста обрабатываются московскими экспертами. Результат, от которого зависит дальнейшая схема движения, будет подготовлен в ближайшее время.

Добавим, дата открытия движения по Макаровскому мосту пока не называется. При этом, согласно намеченному графику, мост должны были открыть сегодня, 23 октября.