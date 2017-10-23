В Екатеринбурге покажут фильм о первых творческих шагах Вячеслава Бутусова

Фильм «Nauhaus» будет интересен поклонникам группы «Nautilus Pompilius». Фото с сайта Свердловской организации Союза кинематографистов

В большом зале Дома кино (ул. Луначарского, 137) состоится премьерный показ фильма «Nauhaus». Увидеть киноленту и встретиться с её автором Олегом Раковичем жители и гости столицы Урала смогут 1 ноября в 19:00.

Как сообщается на сайте Свердловской организации Союза кинематографистов, фильм «Nauhaus» в первую очередь будет интересен поклонникам группы «Nautilus Pompilius». В ленте будет рассказана история первых творческих шагов лидера известной рок-группы Вячеслава Бутусова.

Отмечается, что в фильме использованы архивные съёмки Бутусова со времён его обучения в Свердловском архитектурном университете. Помимо этого в картину включены современные монологи лидера группы и музыкантов, которые играли в «Nautilus Pompilius» в разные времена.

«Уникальные кино- и фотокадры, подборка никогда не публиковавшихся песен в исполнении легенды русского рока, свидетельства участников группы и очевидцев творческих поисков в неокрепшем архитектурном и музыкальном пространстве»,— говорится о фильме на сайте.