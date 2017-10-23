В Ревде проверяют гостиницу из-за отравившихся детей

После оказания необходимой медицинской помощи все спортсмены отправлены домой. Фото: Алексей Кунилов

В минувшее воскресенье четырёх детей, остановившихся в Ревде в гостинице "Уральская", доставили в больницу с признаками кишечной инфекции. По этому факту городская прокуратура начала проверку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 22 октября четыре ребёнка были доставлены в ГБУЗ Свердловской области «Ревдинская городская больница» с возможными признаками пищевого отравления. Известно, что дети приехали на спортивные соревнования по футболу из Магнитогорска.

Как сообщили в больнице, жизни детей ничего не угрожает, после оказания необходимой медицинской помощи все спортсмены отправлены домой. Причины заболевания будут известны после лабораторных испытаний. Однако в рамках надзорных мероприятий прокуратура уже начала проверку организации питания в гостинице. По всем нарушениям будут приняты меры.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Ревды.