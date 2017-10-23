В Пенсионном фонде РФ рассказали, как можно увеличить пенсию

Поздний выход на пенсию позволяет увеличить её страховую часть. Фото: Алексей Кунилов

Появившаяся в ряде СМИ информация об увеличении минимального трудового стажа, необходимого для назначения пенсионных выплат по старости, не подтвердилась. При этом в ПФР напомнили, что поздний выход на пенсию позволяет увеличить её страховую часть.

Как сообщают РИА Новости, в Минтруде заявили, что информация о повышении минимального трудового стажа не обсуждается.

Пенсионный фонд РФ, в свою очередь, напомнил, что поздний выход на пенсию позволяет увеличить её страховую часть за счёт премиальных коэффициентов. Если обратиться за её назначением спустя 5 лет после появления соответствующего права, то фиксированная выплата увеличится на 36%, а страховая пенсия — на 45%.