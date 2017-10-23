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Политика 23 октября 2017, 16:30

Владимир Путин назначил нового заместителя главы МИД РФ

Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя главы МИД РФ. Его предшественник Алексей Мешков отправлен в отставку.

Согласно опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации указам, Владимир Путин снял с должности замглавы МИД РФ Алексея Мешкова и назначил на его место Александра Панкина.

В приказе отмечается, что Алексей Мешков освобождён с должности заместителя министра иностранных дел РФ в связи с переходом на другую работу. Оба приказа вступили в силу со дня их подписания.

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Областная газета Свердловской области


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