В Екатеринбурге появился стрит-арт для слепых

Галерея «Брайль-арта» (ул. 8 Марта, 36). Фото: пресс-служба фестиваля «Стенограффия»

В столице Урала появился один из первых в мире арт-объект для незрячих людей. Граффити-галерею для слабовидящих создали с помощью шрифта Брайля.

Как сообщает пресс-служба фестиваля «Стенограффия», авторы проекта, с помощью искусства, а именно необычных объектов уличного искусства, решили вдохновить незрячих людей.

Галерея «Брайль-арта» (ул. 8 Марта, 36) состоит из объектов, которые соединяют в себе визуальные символы и текст, написанный шрифтом Брайля. Каждый экспонат посвящён достижениям незрячих людей в различных сферах жизни. Так к примеру в галереи можно узнать историю томского учёного Михаила Пожидаева, который после потери зрения изобрёл операционную систему для слепых. Также героями арт-объектов стали музыканта Рэй Чарльз, обладатель 17 премий Грэмми и спортсменка Марла Раньян, побившая национальный рекорд в беге на 5 000 метров. Отмечается, что текст призывает прочитавшего поверить в себя и свои силы.

В создании необычных объектов искусства участие приняла авторская команда фестиваля «Стенограффия», креативная команда агентства «Possible Moscow» и организация «Белая трость», которая презентовала инклюзивные проекты на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.