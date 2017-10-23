Пять бесплатных автобусов повезут уральцев помянуть жертв политических репрессий

Бесплатные автобусы отправятся от администрации Екатеринбурга к месту поклонения в 12:00. Фото: пресс-служба мэрии

В Екатеринбурге пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. К Мемориальному комплексу на 12-м километре Московского тракта его участников отвезут пять бесплатных автобусов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, митинг-реквием состоится у мемориала 29 октября, в 13:00. Бесплатные автобусы общей вместимостью около 500 человек, отправятся от администрации Екатеринбурга к месту поклонения в 12:00. После мероприятия, в 14:05, они отправятся обратно и привезут пассажиров на Площадь 1905 года.

Отмечается, что выезд родственников и всех желающих почтить память погибших в годы репрессий на 12-й километр Московского тракта проводится в Екатеринбурге два раза в год.

На сегодняшний день в Екатеринбурге проживают более 4,5 тысячи реабилитированных и около 1800 лиц, пострадавших от политических репрессий.