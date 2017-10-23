Ольга Голодец и Ольга Васильева приедут в Екатеринбург

Вице-премьер РФ Ольга Голодец приедет на Средний Урал. Фото: Павел Ворожцов

27-28 октября Министерство образования и науки РФ соберёт в Екатеринбурге ректоров ведущих вузов России. Столица Урала выбрана для проведения заседания Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди мировых научно-образовательных центров.

Как пояснили «ОГ» в Минобразования РФ, уже известно, что в этом заседании примут участие заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец и Министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Основной темой заседания станет реализация проекта 5-100 (госпрограммы по поддержке ведущих вузов страны, направленной на повышение престижа системы высшего образования России).