Студенты из Уральского государственного университета путей и сообщения получили почётное право представлять Россию на этих соревнованиях. Фото: пресс-служба УрГУПС

Шахматисты УрГУПС отправятся на благотворительный турнир в Париж. Международные соревнования по шахматам для железнодорожников назначены на 20 ноября, сообщает пресс-служба вуза.

Студенты из Уральского государственного университета путей и сообщения получили почётное право представлять Россию на этих соревнованиях.

"На турнире в Париже зачёт не командный, а личный, что является ещё большим стрессовым фактором для ребят. Все волнуются, переживают, но мы долго к этому шли и хотим с достоинством представить нашу страну на соревновании", — сказал завкафедрой физического воспитания УрГУПС Александр Евсеев.

Инициаторами соревнований стали Международный союз железных дорог и Международный спортивный союз железнодорожников. Турнир будет организован в пользу ассоциации "Врачи мира".