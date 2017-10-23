В Екатеринбурге пройдёт крестный ход в День народного единства

Православные верующие отмечают 4 ноября праздник Казанской иконы Божией Матери. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге в День народного единства пройдёт общегородской крестный ход. Православные верующие отмечают 4 ноября праздник Казанской иконы Божией Матери.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, молитвенное шествие возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Крестный ход начнётся в 11:15 от Свято-Троицкого кафедрального собора, сразу после Божественной литургии. Верующие пройдут до Храма-на-Крови, сделав по пути две остановки на молитву: у храма «Большой Златоуст» и возле часовни святой великомученицы Екатерины на площади Труда.

Отмечается, что верующие понесут с собой мощи святого князя Александра Невского, покровительницы уральской столицы великомученицы Екатерины и воина Фёдора Ушакова.