Владимир Путин назначил нового посла России во Франции и Монако

Снятый сегодня с должности заместителя министра иностранных дел России Алексей Мешков назначен послом во Франции и Монако. Соответствующие указы подписал Президент России Владимир Путин.

Согласно опубликованным 23 октября на официальном интернет-портале правовой информации указам, бывший заместитель министра Алексей Мешков назначен «чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации во Французской Республике» и «в Княжестве Монако по совместительству».

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее Владимир Путин подписал два указа об отставке Алексея Мешкова с поста замглавы МИД в связи с переходом на новую работу, и назначении на освободившуюся должность Александра Панкина.