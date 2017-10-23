Свердловские бизнесмены предложили организовать прямое авиасообщение между Сантьяго и Екатеринбургом

Ньето Матурана и Андрей Беседин обсудили перспективы сотрудничества. Фото: пресс-служба Уральской ТПП

Представители бизнес-сообщества Свердловской области предложили властям Чили организовать прямое авиасообщение между Сантьяго и Екатеринбургом (минуя Москву). С такой идеей выступили руководители Уральской торгово-промышленной палаты и Уральской ассоциации туризма (УАТ).

Как пояснили в пресс-службе Уральской ТПП, связанные с этим перспективы обсуждались на встрече с Черзвычайным и Полномочным Послом Республики Чили в РФ Родриго Ньето Матураной.

С точки зрения исполнительного директора УАТ Михаила Мальцева, прямой авиарейс между Сантьяго и Екатеринбургом позволит развивать рынок ознакомительных туров в страны Латинской Америки. Такого же мнения придерживается и Президент Уральской ТПП Андрей Беседин.