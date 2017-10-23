Евгений Куйвашев пожелал екатеринбургским артистам удачи на Московской биеннале

На биеннале Свердловский театр драмы представит спектакль «Отцы и дети» (режиссер Дмитрий Зимин). Фото: сайт Свердловского государственного академического театра драмы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пожелал удачи труппе Свердловского государственного академического театра драмы, которая выступает на биеннале театрального искусства в Москве. Мастерство и профессионализм артистов оценит жюри мероприятия.

Как сообщает областной департамент информполитики, новый проект в сфере театрального искусства представлен в этом году тремя направлениями. Первое из которых обозначено как #УРОКИРЕЖИССУРЫ, в него входят мастер-классы известных режиссёров, лучшие спектакли молодых режиссёров, а также выставки и презентации. Второе направление имеет название #ВИДЕТЬМУЗЫКУ и третье #ЦИФРОВАЯКУЛЬТУРА (современные технологии для театра).

«Я искренне рад рождению нового проекта в сфере сценического искусства. Он призван открыть новые возможности для профессионального роста молодых перспективных режиссёров и расширить культурный взаимообмен в театральном пространстве нашей страны. Горжусь тем, что в число участников первой Биеннале театрального искусства вошёл Свердловский государственный академический театр драмы – один из ведущих театров Среднего Урала», – отметил Евгения Куйвашева.

Помимо Свердловского театра драмы в мероприятии участвуют театр им. Вахтангова, Московский театр «Мастерская Фоменко», Архангельский театр драмы им. Ломоносова, Российский государственный академический театр драмы им. Пушкина и многие другие. Оценивать их будут эксперты театрального искусства.

На биеннале Свердловский театр драмы представит спектакль «Отцы и дети» (режиссёр Дмитрий Зимин).