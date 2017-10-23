На границе Екатеринбурга и Арамиля появится новый крупный распредцентр

Эксперты отмечают, что иметь свои склады на этой территории хотят около 30% потенциальных арендаторов. Фото: Павел Ворожцов

Перспективная территория на границе Екатеринбурга и Арамиля обзаведётся ещё одним крупным распределительным центром. Под него выделено 500 га земли.

Как сообщает пресс-служба ГК «Оборонснабсбыт», участок на юго-востоке Екатеринбурга отдадут крупному федеральному игроку. Сейчас там уже располагаются распредцентры таких крупных торговых сетей, как «Пятёрочка», компании «Сима-Ленд», складской комплекс транспортной компании «Деловые линии», строится логистический центр «Высота».

Эксперты отмечают, что иметь там свои склады хотят около 30% потенциальных арендаторов, и это только начало развития территории. К 2020 году, когда будет завершено строительство ЕКАД, перспективы транспортных перевозок многократно возрастут, а юго-восток города станет распределительным центром для всего УрФО.

Сейчас грузы прибывают в Екатеринбург по Челябинскому и Московскому трактам в обход городской уличной сети. Кроме того, в непосредственной близости располагается аэропорт Кольцово, осуществляющий доставку грузов воздушным путём.