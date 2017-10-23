С 25 октября повременной тариф "Екарты" будет доступен на 20 маршрутках

Начинается третий этап тестирования. Фото: Алексей Кунилов

С 25 октября повременной тариф "Екарты" будет доступен на 20 маршрутках. Количество перевозчиков, присоединившихся к новому формату, пополнилось к третьему этапу тестирования.

Как сообщается на главном сайте проекта "Екарта", воспользоваться пересадочной картой (на 30 или 60 минут) со среды можно будет на 20 маршрутах.

Это №05 (Академический - Химмаш), №12 (Южная Подстанция - МЕГА), №012 (Елизавет - Академический), №04 (Академический - ДМБ №9), №15 (ТЦ Сибирский тракт - Пехотинцев), №016 (Академический - Южная Подстанция), №019 (Елизавет - Академический), №021 (7 ключей - ст. Шарташ), №27 (ЖБИ (Новгородцевой - МЕГА), №033 (Парк Победы - УрФУ), №38 (Радиотехникум - Химмаш), №039 (Кольцово - Площадь 1905 года - ТЦ Сибирский тракт), №42 (Сосновый Бор - Академический), №045 (Железнодорожный вокзал - НПЦ Онкология), №056 (Уралобувь - Сосновый Бор), №060 (Гипермаркет "Дом" - КОР), №63 (Контрольная - Лесное", №73 (Совхозная - ДМБ №9), №082 (Монтажников - КОР) И №083 (Монтажников - Сосновый Бор).

Новые "Екарты" можно будет получить 25-27 октября с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Малышева, 44 (6 этаж).

Остальные маршрутные такси пока принимают оплату по старым тарифам.