На журналистку "Эха Москвы" напали с ножом в редакции

По предварительным данным, мужчину зовут Борис Гриц, и последнее время он проживал в Израиле. Фото: страница Виталия Рувинского в Facebook

В редакцию "Эха Москвы" ворвался неизвестный и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжёлое.

Как сообщает "Интерфакс", журналистку госпитализировали в НИИ "Скорой помощи" Склифосовского. Сейчас угрозы её жизни нет.

На видео, размещённом на канале радиостанции в Telegram, злоумышленник сказал, что пять лет "находился в телепатическом контакте с журналисткой" и она "изводила его каждую ночь, используя телепатическую связь". Также, по словам нападавшего, Татьяна Фельгенгауэр преследовала его два месяца, что и послужило мотивом преступления.

Возбуждено уголовное дело. Во вторник следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанного. По предварительным данным, мужчину зовут Борис Гриц, и последнее время он проживал в Израиле.

"Очень много людей по всем возможным каналам связи пишут слова поддержки. Спасибо. Давайте все эти слова переадресуем Тане. У неё только что закончилась операция, она переведена в постоперационную палату", - сообщил коллега ведущей Виталий Рувинский на своей странице в Facebook.