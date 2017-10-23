«Уральский Трубник» выиграл ExTe Cupen в Швеции

Клуб по хоккею с мячом «Уральский трубник» одержал победу на предсезонном турнире в Швеции. Команда из Первоуральска стала первой на ExTe Cupen.

В турнире принимали участие восемь команд — три российских и пять шведских. На групповом турнире «Уральский трубник» занял второе место, пропустив вперёд архангельский «Водник». В полуфинале турнира первоуральцы встречались со шведским клубом «Эребру» и оказались сильнее — 6:2. В главном матче «Уральский трубник» вновь встретился с «Водником». В ровном матче свердловчане одержали победу со счётом 3:2 и заняли первое место.

— Мы перед ExTe Cupen ещё на Кубке мира играли, — отметил после финала главный тренер «Уральского трубника» Алексей Жеребков. — Для нас эти турниры — очень хорошая школа. Участвовать в них, я считаю, очень полезно. Такие турниры обогащают команду, а победа здесь, в Юсдале, нам пойдёт на пользу.