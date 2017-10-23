Служебное удостоверение Сергея Ярутина признали недействительным

Удостоверение помощника депутата ЗакСО Сергея Ярутина признали недействительным. Напомним, уральский политтехнолог попался на ведении «чёрной» кампании против корпорации СТС и губернаторов УрФО.

"Служебное удостоверение № 398 на имя Ярутина Сергея Александровича со сроком действия по 13.09.2017, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области Вегнера В.Я., считать недействительным", - данное объявление выйдет в печатной версии "Областной газеты" от 23 октября.

Сергей Ярутин был задержан в Москве 18 октября сотрудниками столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Он обвиняется в распространении клеветнических материалов о ряде губернаторов УрФО и корпорации СТС, включая её дочерние предприятия и контрагентов. Как сообщает "Коммерсант", Сергею Ярутину инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Любитель "чёрного" пиара попался с поличным, когда за денежное вознаграждение согласился прекратить распространять порочащую информацию.