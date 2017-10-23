В мэрии Екатеринбурга назвали дату открытия движения по Макаровскому мосту

В настоящий момент движение по мосту закрыто. Фото: Владимир Мартьянов

Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге откроют во вторник, 24 октября. Об этом на своей страницах в соцсети Facebook написали пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов и замглавы администрации Сергей Тушин.

- Завтра ближе к 18:00 после проведения необходимых мероприятий движение транспорта по Макаровскому мосту будет открыто, - написал Анатолий Карманов.

Напомним, в начале октября в мэрии Екатеринбурга заявляли, что движение по Макаровскому мосту откроют 23 октября. В пятницу сити-менеджер Александр Якоб проинспектировал объект и заявил, что сроки перенесли на 24 октября. В понедельник в комитете по транспорту горадминистрации точную дату пуска движения назвать не смогли, посоветовав обратиться к прорабу Форточкину.

Как ранее писала "ОГ", 22 октября Макаровский мост в Екатеринбурге прошёл испытание на прочность. Сначала 10 гружёных самосвалов заехали на него, создав статическую нагрузку, затем транспорт перемещался, а инженеры измеряли последствия динамической нагрузки.