Учёные предсказывают очередную магнитную бурю с 24 по 27 октября

Модельное изображение потоков солнечного ветра 21 октября 2017 года. Фото: ФИАН

Учёные предупредили о надвигающейся магнитной буре на Землю. Новая порция солнечного ветра достигнет нашей планеты 24-27 октября, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Сейчас вероятность того, что геомагнитные возмущения достигнут уровня магнитной бури, составляет около 65%.

"В космическом пространстве наблюдаются два плотных потока солнечного ветра, которые, вращаясь вместе с Солнцем (27-дневный оборот), "ударяют" по Земле через каждые две недели. Первый поток прошёлся по нашей планете более недели назад, с 11 по 15 октября, второй, более слабый поток, догнал нас сейчас. 6-7 ноября к Земле вновь вернётся первый поток, который будет несколько сильнее, и так далее. Пока конфигурация солнечного ветра принципиально не изменится, Земле придется жить в ритме магнитных бурь", - отмечается на сайте ФИАН.

Учёные ожидают балл предстоящих геомагнитных возмущений - не более двух по пятибалльной шкале бурь (умеренная). Их воздействие на энергетические системы можно заметить лишь на географических широтах от 60 градусов, также ухудшится распространение ВЧ радиоволн на высоких широтах.

Добавим, в эти дни особенно внимательными следует быть людям, склонным к повышенной метеочувствительности: у них может наблюдаться ухудшение самочувствия, головные боли, мигрени, перепады давления, тахикардия, бессонница.