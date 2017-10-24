Сегодня вечером уральцы увидят на небе красивую пару Луна - Сатурн. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Сегодня, 24 октября, вечером уральцы увидят на небе красивую пару - тонкий серп Луны и Сатурн. Любоваться можно будет невооружённым глазом, сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- Сегодня вечером молодая Луна пройдёт в 3° севернее Сатурна. Явление будет наблюдаться в юго-западной части неба низко над горизонтом с 18:00 до 19:00, - рассказал Владилен Санакоев.

Напомним, летом нынешнего года уральцы могли разглядеть в бинокль, зрительную трубу или небольшой телескоп кольца Сатурна и его спутник Титан. В ночь на 16 июня Земля приблизилась к планете на минимальное расстояние - 1 353 млн км. Кроме того, противостояния Сатурна с Солнцем, которое происходит раз в 378 дней, пришлось в этом году на 15 июня.