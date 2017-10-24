Сейчас стандартный срок доставки составляет 5-7 дней. Фото: Александр Зайцев

Почта России планирует сократить срок доставки посылок до 36 часов через пять лет. Сейчас стандартный срок доставки составляет 5-7 дней, сообщил гендиректор предприятия Николай Подгузов в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Николая Подгузова, сейчас действует стратегия Почты России, которая была принята в 2013 году и рассчитана до 2018 года. В будущем году стратегия будет обновлена с учётом цифровизации экономики.

"Мы ставим перед собой задачу доставить посылки потребителям в течение 36 часов. Я считаю, что мы могли бы в следующий пятилетний период действия нашей стратегии добиться такого результата. Россияне становятся более требовательны к срокам. Если раньше пять-семь дней считалось стандартным сроком, то сейчас мы видим снижение этих показателей до двух-трёх дней", - отметил в интервью гендиректор Почты России.

Николай Подгузов также сообщил, что сегодня на россиянина приходится около семи посылок в год, в развитых странах - около 30. Чтобы сократить сроки до 36 часов, Почте России необходимо "полностью реновировать инфраструктуру доставки": создание мощных логистических и магистральных почтовых центров, эффективная организация доставки товара от почтового отделения до потребителя. При этом для обновления логистической инфраструктуры потребуется не менее 50 млрд руб.