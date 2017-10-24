Председатель экспертного совета ВАК Павел Уваров написал заявление об уходе

Председатель экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Павел Уваров написал заявление об уходе. Об этом он сообщил телеканалу "Дождь".

"Четыре года — это срок моей ротации. Связываю ли свой уход с ситуацией с диссертацией министра культуры России Владимира Мединского или нет, субъективно или объективно, не знаю, но, может быть, и связываю. Просто в последние дни вскрылись какие-то обстоятельства, которых раньше никто не учитывал, с двумя авторефератами там, и так далее",— рассказал Павел Уваров телеканалу.

Он отметил, что заявление ещё не подписано и неизвестно, когда это произойдёт. При этом глава комиссии Владимир Филиппов сообщил РИА Новости, что заявление об уходе от Павла Уварова не поступало. Кроме того, с 5 сентября по 5 ноября проходит плановая ротация всех экспертных советов ВАК, поэтому в этой ситуации нет понятия "увольнение".

Добавим, ранее стало известно, что профессор Высшей школы экономики, доктор исторических наук Олег Будницкий покинул экспертный совет ВАК после "казуса Мединского". По его мнению, стандарты, заданные решением президиума комиссии, девальвируют значение научной экспертизы в том числе по процедуре присуждения учёной степени.

Напомним, в октябре Экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию Владимира Мединского, порекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. 17 учёных из 21 проголосовали за, три — против, один - воздержался. Президиум комиссии 20 октября рекомендовал министерству образования и науки России не лишать его учёной степени.