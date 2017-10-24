Мексиканские инженеры смогут заняться разработкой новых направлений в области авиации. Фото: Владимир Мартьянов

Мексика готова предоставить России территорию для производства вертолётов. Об этом рассказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как сообщают РИА Новости, такую возможность российская сторона обсудила на встрече с главой Минобороны Мексики. "С утра мы встречались с министром обороны Мексики и получили подсказку – рассмотреть возможность создания производства вертолётов в Мексике, рассчитывая, таким образом, на рынок Латинской Америки", - рассказал Денис Мантуров.

Он пообещал, что вопрос привлечения предприятий авиакосмической отрасли Мексики к производству компонентов будет в скором времени рассмотрен. На них же инженеры смогут заняться разработкой новых направлений в области авиации. Отмечается, что это сотрудничество будет очень благоприятно для освоения рынков Латинской Америки.

Добавим также, что по словам Министра промышленности и торговли РФ, Россия планирует расширять поставки в Мексику не только военной авиации, но и вертолётов для гражданского сектора.