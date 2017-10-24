Составлен ТОП-10 лучших горнолыжных курортов в России

Лучшим признан Шерегеш (Кемеровская область), в прошлую зиму его посетил 1 млн человек. Фото: Александр Исаков

Агенство "ТурСтат" составило ТОП-10 лучших горнолыжных курортов. Для этого использовались данные о посетителях отечественных горнолыжных курортов и комплексов в зимнем сезоне 2016-2017.

Лучшим признан Шерегеш (Кемеровская область), в прошлую зиму его посетил 1 млн человек. На втором месте рейтинга - "Роза Хутор" (Сочи, 800 тыс. посетителей), на третьем - "Сорочаны" (Московская область, 500 тыс.). Пятёрку замыкают Домбай (Карачаево-Черкесия, более 400 тыс.) и "Игора" (Ленинградская область, более 400 тыс.).

В ТОП-10 посещаемости также входят горнолыжные курорты: "Горки Город" (Сочи, 400 тыс. человек), "Бобровый лог" (Красноярск, 300 тыс.), "Эльбрус" (Кабардино-Балкария, 250 тыс.), "Солнечная долина" (Челябинская область, более 200 тыс.) и "Свияжские холмы" (Татарстан, 200 тыс.).

В ТОП-5 самых популярных регионов по посещаемости горнолыжных курортов вошли Краснодарский край, Кемеровская, Московская, Ленинградская области и Северо-Кавказский федеральный округ.

При этом, по данным агенства, более 4 млн россиян катаются на горных лыжах и сноуборде на 300-х отечественных горнолыжных курортах и комплексах. Каждый год число любителей этого спорта растёт в стране более чем на 15%.