Евгений Куйвашев поздравил лучницу из Лесного с победой на ЧМ

В минувшие выходные Ксения Перова завоевала золото в Мехико-Сити (Мексика) в стрельбе из классического лука. Фото: Медиаслужба международной федерации стрельбы из лука

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил лучницу из Лесного Ксению Перову с победой на чемпионата мира по стрельбе из лука, сообщает областной департамент информполитики. В минувшие выходные она завоевала золото в Мехико-Сити (Мексика) в стрельбе из классического лука.

«Первое место на столь престижном турнире – очередной важный шаг в Вашей спортивной карьере, зримое подтверждение прирождённой меткости, таланта и мастерства. Уверен, что этот успех придаст дополнительный стимул развитию стрельбы из лука как олимпийского вида спорта в Свердловской области», – говорится в поздравительной телеграмме.

Глава Среднего Урала также пожелал Ксении Перовой достижения поставленных целей, новых ярких выступлений и побед.

Добавим, в финале свердловская спортсменка встретилась с двукратной олимпийской чемпионкой 2016 года и чемпионкой мира 2013 года Хи Чжин Чан из Южной Кореи (6:4 в пользу лучницы из Лесного). Сразу после окончания соревнований Ксения Перова рассказала о своей победе корреспонденту «ОГ».

Отметим, до этого российские лучницы никогда не выигрывали чемпионат мира в стрельбе из классического лука. В советской истории это удавалось сделать четырежды.