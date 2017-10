В ТОП самой мрачной музыки попали такие исполнители, как Alice Cooper, Lordi, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, David Bowie и другие. Фото: Евгения Скачкова

Составлен рейтинг самых страшных песен к Хеллоуину. Подборку опубликовал сайт Ranker.com.

Хит-парад составлялся исключительно силами пользователей сайта - каждый мог добавить в него свою любимую песню и проголосовать за уже имеющиеся, подняв или опустив их в списке.

В итоге абсолютным лидером была признана "Thriller" Майкла Джексона. Второе место отдали Bobby "Boris" Pickett & The Crypt Kickers с треком "The Original Monster Mash", третье заняла "Ghostbusters". Screamin' Jay Hawkins с песней "I Put a Spell on You" расположился на четвёртой строчке, Rockwell "Somebody's Watching Me" - на пятой, Marilyn Manson и его "This is Halloween" оказался на шестой. Замыкают десятку лучших John Carpenter - Halloween, The Rocky Horror Picture Show Soundtrack - Time Warp, Warren Zevon - Werewolves of London, AC/DC - Highway to Hell и Witchery - Don't Fear the Reaper.

Также в ТОП самой мрачной музыки попали такие исполнители, как Alice Cooper, Lordi, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, David Bowie и другие. На данный момент в списке насчитывается уже 100 треков, и он продолжает пополняться.