В Нижнем Тагиле работники гостиницы почти всё лето просидели без зарплаты

В Нижнем Тагиле работникам гостиницы выплатили заплату после вмешательства прокуратуры. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле работникам гостиницы выплатили заплату после вмешательства прокуратуры. Сотрудники не видели денег почти всё лето.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, коллективное обращение о невыплате заработной платы поступило от работников гостиницы «Металлург». Как выяснилось в ходе проверки, работодатель задолжал 21 сотруднику более 200 тысяч рублей за июль и август. Кроме того, задержки по зарплате в гостинице наблюдались и раньше: в мае и июне 2017 года.

В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено административное дело по факту невыплаты заработной платы. По результатам рассмотрения руководителя оштрафовали на три тысячи рублей.

Также, прокурор направила в суд 18 заявлений о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы работникам гостиницы, которые были рассмотрены и удовлетворены. Благодаря принятым прокуратурой мерам задолженность по заработной плате перед работниками погашена работодателем в полном объёме.