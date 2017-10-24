Калькулятор в iOS 11 ошибается при сложении чисел

Программа не успевает обработать анимацию и "увидеть" плюсы между числами. Фото: Яна Белоцерковская

Калькулятор в iOS 11 ошибается при попытке посчитать сумму нескольких простых чисел. Баг случайно обнаружили пользователи.

Как пишут на форумах, программа не успевает обработать анимацию и "увидеть" плюсы между числами - в результате простая операция наподобие 1+2+3 превращается в 1+23, и смартфон выдаёт неверный ответ.

Владельцы iPhone с последней версией операционной системы в редакции "ОГ" проверили это на своих гаджетах - "глюк" действительно проявляется при быстром сложении любых простых чисел от 0 до 9. Официальных разъяснений от компании Apple на этот счёт пока не поступало.