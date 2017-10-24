Уральские волонтёры вернулись со Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

В состав уральского волонтёрского десанта вошли 90 человек. Фото: Владимир Мартьянов

Волонтёры из Свердловской области вернулись из Сочи, где помогали в проведении Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В состав уральского волонтёрского десанта вошли 90 человек.

Как сообщает областной департамент информполитики, свердловские активисты, принимавшие участие в организации и проведении молодёжного форума, вошли в состав волонтёрского корпуса численностью 5000 человек. В их задачу входило обеспечивать различными сервисами более 25000 участников, приехавших на фестиваль со всего мира. В том числе, добровольцы оказывали помощь в транспортной логистике, в проведении торжественных и развлекательных мероприятий, сопровождали делегации иностранных гостей, организовывали питание участников и обеспечивали языковую поддержку. В общей сложности, свердловчане были задействованы на 12 направлениях фестиваля.

Отмечается, что все уральские делегаты прошли строгий конкурсный отбор и ориентационно-компетентностные тренинги, организованные Центром привлечения и подготовки волонтёров XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов созданного на базе Уральского федерального университета.

По словам директора центра Александра Антимонова, рассказывая всему миру о нашей стране и приобретая новых друзей из самых разных уголков планеты, наши активисты получили уникальнейший опыт в международной коммуникации.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов прошёл с 15 по 22 октября на площадке Олимпийского парка в Сочи. Помимо 90 волонтёров, от Свердловской области на форуме присутствовали 175 делегатов. В общей сложности, в фестивале приняли участие около 30 тысяч гостей и волонтёров из беспрецедентного количества стран – 188.