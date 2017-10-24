Свердловские депутаты предлагают увеличить штраф за парковку на газонах до пяти тысяч рублей

Увеличение штрафа за парковку на газоне законодатели объясняют желанием улучшить облик городских дворов. Фото: Александр Зайцев

В Законодательном собрании Свердловской области сейчас обсуждается проект поправок в закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». В частности, там идёт речь о повышении размера штрафа за парковку на газонах до 3-5 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, этот законопроект появился в результате активной работы депутатов совместно с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области.

По мнению первого вице-спикера Заксобрания Виктора Шептия, если не предусмотреть ужесточение административной ответственности за стоянку на газонах, то средства, выделенные Среднему Уралу в рамках федеральной программы благоустройства дворов, могут пропасть впустую.