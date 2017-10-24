Опубликован рейтинг самых пересматриваемых фильмов в мире

Фильмом, который пересматривают чаще всего, стал "Форрест Гамп". Фото: портал Ranker

Портал Ranker опубликовал рейтинг самых пересматриваемых фильмов в мире. ТОП-50 основан на более чем 750 тыс. голосов кинолюбителей.

Фильмом, который пересматривают чаще всего, стал "Форрест Гамп" режиссёра Роберта Земекиса (1994 года), об этом сообщили 8 тыс. 120 опрошенных.

Первые строчки рейтинга также занимают картины: "Назад в будущее" (1985 год), "Звёздные войны" (1977), "Принцесса-невеста" (1987), "Побег из Шоушенка" (1994), "Парк юрского периода" (1993), "Индиана Джонс" (1981), "День сурка" (1993), "Крепкий орешек" (1988), "Властелин колец" (трилогия 2001 - 2003 годы) и "Один дома" (1990).