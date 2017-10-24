На сцене вирус будет эволюционировать, самообучаться, размножаться и воздействовать на окружающих. Фото: пресс-служба ТЮЗа

Екатеринбургский ТЮЗ покажет балет про компьютерный вирус. Премьера спектакля под названием #коппелия_бот назначена на 10 ноября.

В основе постановки - комический балет «Коппелия» французского композитора Лео Делиба по новелле Э. Гофмана «Песочный человек». Только в первоисточнике Коппелия - это созданная мастером кукла, невероятно похожая на живую девушку и влюбившая в себя всех юношей города.

В современной же постановке #коппелия_бот - компьютерный вирус, копирующий главную героиню Сванильду. Как обещает создатель и хореограф Алексей Пепеляев, на сцене вирус будет эволюционировать, самообучаться, размножаться и воздействовать на окружающих. Спектакль представлен как цифровой триллер с элементами детектива.