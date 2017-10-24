Ельцин Центр передаст 652 кв. метра в госказну Среднего Урала

В качестве погашения процентов по кредиту в госказну перейдёт помещение площадью 652 кв. метра. Фото: Александр Зайцев

Вчера, 23 октября, на заседании комитета Законодательного собрания региона по вопросам законодательства и общественной безопасности, были рассмотрены материалы трёх имущественных сделок. В повестку следующего заседания регионального парламента депутаты включили вопрос о порядке погашения процентов по займу, предоставленному ранее Ельцин Центру.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания Свердловской области, Ельцин Центр вернул основной долг в размере 2 млрд рублей, а в качестве погашения процентов по кредиту в госказну предложено передать помещение площадью 652 кв. метра.

По словам и.о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергея Сосновских, после принятия площадей в госказну Свердловской области помещения предлагается передать фонду «Президентский центр Б.Н. Ельцина» на неопределённый срок в безвозмездное пользование — для осуществления фондом уставной деятельности.

Отмечается, что окончательное решение по сделке будет принято на очередном заседании Заксобрания.