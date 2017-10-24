Сотрудники МЧС дали рекомендации свердловчанам по подготовке к поездке на машине зимой

В ТС всегда должны быть буксировочный трос, пусковые провода, фонарик, лопата и запасная канистра с топливом. Фото: Алексей Кунилов

ГУ МЧС России по Свердловской области призывает автовладельцев подготовиться к зимнему сезону и даёт советы о том, что следует взять с собой при поездке на машине на дальние расстояния.

Перед поездкой на автомобиле в зимний период сотрудники МЧС рекомендуют водителям изучить метеосводки и местность, по которой пройдёт маршрут. Кроме того, стоит проверить аптечку и при необходимости доукомплектовать её.

С собой у путешественников должны быть комплект тёплой одежды и обуви, спальный мешок или одеяла, туристическая горелка и заряженный сотовый телефон, по которому в сложной ситуации можно позвонить по телефону «101» и вызвать пожарно-спасательную службу МЧС России.

Кроме того, в ТС всегда должны быть буксировочный трос, пусковые провода, фонарик, лопата и запасная канистра с топливом. В случае ЧП пострадавшим помогут не замёрзнуть термос, шоколад и банка тушёнки, по мнению сотрудников МЧС.

Добавим, синоптики пообещали прохладное начало недели на Среднем Урале. Ночью температура воздуха будет опускаться до -9...-12, днём подниматься лишь до -2...+3.